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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi

İHA

Kayak merkezinde halaylı kayak keyfi

Kayakseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi renkli görüntülere sahne oluyor.
Ardahan'ın en gözde kayak merkezlerinden Yalnızçam'a hafta sonu tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, hem kayak yapmanın hem de kar üzerinde halay çekmenin keyfini yaşadı. Tatilciler kayak merkezinde kızak ve kayaklarla kaydı, kar üzerinde halay çekerek doyasıya eğlendi.
Yalnızçam kayak merkezi son yıllarda gözde kayak merkezlerinden biri haline geldi. Her geçen gün de buraya olan ilgi arttı.
Kayaksever Halil İbrahim Mert, Yalnızçam kayak merkezinde güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardıklarını söyleyerek, "Daha çok kayakçı ve snowboardcuları burada misafir ediyoruz. Bugün de arkadaşlar bir gösteri yarışı organize ettiler. Burada hava çok güzel, kaliteli pist alanları var, kar kalitesi çok iyi ve ormanlık alanların da olması bir çok farklı seçenek sunmakta" ifadelerini kullandı.
Mehmet Ünal ise Yalnızçam'ın saklı bir cennet olduğunu söyledi. Yaptıkları organizasyon ile saklı bu cenneti tanıtmak istediklerini belirterek, "Palandöken ve Sarıkamış gibi kayak tesislerinin yanında bilinmeyen bir cennet, saklı bir cennet burası. İnsanların ilgisini çekmek için burada bir organizasyon düzenledik. Bu konuda Belediye Başkanı Faruk Demir’in büyük katkısı oldu. Bugün hava güneşli, pistler çok güzel ve yüksek seviyede kar var. Herkesi Ardahan Yalnızçam Kayak Tesisleri'ne bekliyoruz" dedi.
Ardahan Belediyesi'nin katkılarıyla da profesyonel bazı kayakçılar gösteri yaptı. Yoğunluğun oluştuğu merkezde kayak yapanlar aynı zamanda müzik eşliğinde halay çekti.

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