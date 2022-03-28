Posof- Ardahan kara yolu kardan kapandı, ilçede okullar 1 gün tatil edildi

Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), (DHA)ARDAHAN'ın Posof ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi. PosofArdahan kara yolu ile 30 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde hafta sonu etkili olan kar yağışı bugün de sürüyor. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçede Ardahan kara yolu ulaşıma kapandı. 30 köye ulaşımın sağlanamadığı ilçede okullar bugün tatil edildi.
Yol kontrolü yapan jandarma trafik ekipleri, sürücüleri uyardı. Posof Belediyesi ekipleri de ilçede kar temizliği yapıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Posof Alper TURGUT
2022-03-28 11:17:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.