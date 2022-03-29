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Ardahan’da doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide aç kalan tilkileri elleriyle beslediler.

ArdahanArtvin karayolu üzerinde doğa fotoğrafçıları, karla kaplı arazide karşılaştıkları 4 tilkiyi yanlarında getirdikleri yiyeceklerle beslediler. Tilkilerin yemek yemek için birbirileriyle yarışı cep telefonu kameralarına yansıdı.

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