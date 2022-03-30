Başkan Demir’e ödül

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, İkinci Yüzyıl Derneği tarafından dün akşam Ankara’da düzenlenen Yerel Yönetimler Proje Ödülleri törenine katıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çok sayıda başarılı icraat gerçekleştiren Başkan Demir, en başarılı belediye başkanları arasında değerlendirilerek ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Millet İttifakını temsil eden partilerden yöneticilerin de bulunduğu ödül töreninde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel yönetimlerin bütün zorlukları aşıp büyük sorumluluk üstlenerek görev yaptığını kaydetti. Kılıçdaroğlu, devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bu anlayışla hareket eden bütün belediye başkanı arkadaşlarıma hiçbir parti farkı gözetmeksizin yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü belediye başkanları bulundukları beldenin aslında bütün sorunlarının kendisine yansıdığını gayet iyi bilirler. Dolayısıyla bu sorunları çözmek için de olağanüstü çaba harcarlar. Ama bu çabayı harcarken son derece sınırlı kaynakları olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Belediye başkanlığı konusunda güzel çalışmalar yaparak, ödül alan bütün belediye başkanı arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim."

Öte yandan 2019 yılından itibaren Ardahan’ın gelişimi açısından dur durak bilmeden çalışan Belediye Başkanı Faruk Demir’in çabaları karşılıksız kalmadı. Türkiye’nin en iyi yerel yöneticileri arasına adını yazdıran Başkan Demir, ödülünü Milletvekili Prof. Dr. Selçuk Özdağ’ın elinden aldı.

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