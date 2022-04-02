Çıldır İmam Hatip Lisesin'den Ramazan programı

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Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Hoşgeldin Şehri Ramazan programı düzenlendi.

Programa Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, İlçe Millî Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, İlçe Müftüsü Rahmi Temiz, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Programda İlçe Müftüsü Rahmi Temiz tarafından Ramazan ayının anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Ardından öğrenciler tarafından hazırlanan içerikler sunuldu. Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram'da bir konuşma yaparak öğrencilerin ve katılımcıların Ramazanı Şeriflerini tebrik etti.

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