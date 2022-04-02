Çıldır'da kadına şiddetle mücadele programı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda sürdürülen kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının gözden geçirilmesi amacıyla toplantı düzenlendi.
Çıldır Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, kurum amirleri, muhtarlar, rehber öğretmenler ve kolluk birimlerinden konuyla ilgili görevlendirilen personeller katıldı.
Kadına şiddetle mücadele çalışmaları ile ilgili yapılan sunumların ardından bir konuşma yapan Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda tüm kurumlarımızla titiz çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.