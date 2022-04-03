Ardahan'da marketlerde KDV denetimi yapıldı

Ardahan'da temel ihtiyaç malzemelerinde KDV oranının yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin denetim yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında marketlere yönelik "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimlerini sürdürüyor. Deterjan, dezenfektan, sabun, şampuan, tuvalet kağıdı, peçete, kağıt mendil ve ıslak mendil gibi temizlik ürünlerinde KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 1 Nisan itibarıyla uygulamaya konulan KDV indiriminin etiketlere yansıyıp yansımadığın kontrol etti.

Marketlerdeki reyonları inceleyen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuyu inceledi.

Devam eden denetimlerde marketlerin, genel olarak düzenlemeye uyduğu belirtildi.

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