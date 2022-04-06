Veteriner işleri müdürlüğü ekipleri kısırlaştırma yapmaya başladı

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Ardahan Belediyesi, sokak hayvanları için yeni bir uygulamaya gitti.

Kars Kafkas Üniversitesi ile yapılan protokolle kısırlaştırma işlemlerini Kars’ta yapan Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü artık kendi imkanları ile kısırlaştırma ameliyatı yapmaya başladı.

Bundan sonra barınakta bulunan sokak hayvanlarını kısırlaştırma ameliyatı, artık ücretsiz şekilde belediye veterineri tarafından yapılacak.

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