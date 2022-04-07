Ardahan'da üniversiteyi aç kurtlar bastı

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Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Kampüsü'ne giren kurtlar, bir öğretim görevlisi tarafından görüntülendi.

Ardahan'da kötü hava şartları sebebiyle kırsal kesimlerde yiyecek bulamadığı tahmin edilen 2 kurt, üniversite kampüsüne girdi. ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun arka kısmındaki ormanlık alana kadar inen 2 kurt, akşam saatlerinde görevlileri görünce ormanlık alana doğru uzaklaşmaya çalıştı.

Kurtları, ARÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Özkan Karadavut cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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