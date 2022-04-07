Başkan Demir, sebze meyve pazarını ziyaret etti

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, sebze meyve pazarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Ekibiyle birlikte pazar yerinde nabız yoklayan Başkan Demir, etiketlerin yüksek olmasından dolayı isyan eden şehir halkının yakın ilgisiyle karşılaştı.

Etrafında kenetlenen vatandaşlarla uzun süre sohbet ederek sorunlarına kulak veren Belediye Başkanı Faruk Demir yaptığı açıklamada; yükselen fiyatlar nedeniyle insanların geçinemediklerini ve alım güçlerinin düştüğünü belirterek bu olumsuz durumun önüne geçilmesi gerektiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.