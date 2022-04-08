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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır'da pandemi sonrası ilk iftar programı

İHA

Çıldır'da pandemi sonrası ilk iftar programı

Ramazan Ayı münasebetiyle düzenlenen iftar programlarının ilki Yukarıcanbaz Köyü'nde gerçekleştirildi.
İki yıldır pandemi süreci nedeniyle toplu olarak yapılamayan İftar programlarının ilki Çıldır Yukarı Canbaz köyünde düzenlendi. İftar programına Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Yukarı Canbaz köyünde köy muhtarı Çetin Karaca ve vatandaşlar tarafından karşılanan Çıldır Kaymakamı Fatih Bayram daha sonra taziye evinde vatandaşlarla iftar yaptı. İftar programında yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle iki yıldır toplu iftar geleneğinden ayrı kaldındığına değinen Kaymakam Bayram, birlik ve beraberlik içerisinde yardımlaşma ve dayanışma geleneğininde de sürdürülerek bu ramazan ayını geçirmeyi planladıklarını söyledi.

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