Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı

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Ardahan'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları dolayısıyla, iftar programı düzenlendi.

Polis evindeki iftara, Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Adalet Komisyonu Başkanı Sümeyye Kocaman, AK Parti il Başkanı Kaan Koç, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, Şehit aileleri, Gaziler ve emniyet mensupları katıldı.

Polisevi’nde düzenlenen iftar programında Emniyet Mensuplarının haftasını kutlayan Vali Hüseyin Öner, protokol üyeleri ve emniyet mensuplarıyla birlikte iftar açtı, ardından günün anısına pasta kesti.

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