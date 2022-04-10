Çıldır'da Polis Haftası kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çıldır'da Polis Haftası kutlandı

İHA

Çıldır'da Polis Haftası kutlandı

Ülkenin ve vatandaşların güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Her yıl 410 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası, bu yıl da törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Çıldır İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Emniyet mensupları, Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyarak, şehit ve gaziler anısına saygı duruşunun ardından İstilal Marşını okudular.
Çıldır Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törene Çıldır İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü, Çıldır da görevli emniyet mensupları, mermurlar ve bekçiler katıldı. Atatürk Büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile birlikte tören sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nehir taştı, Ardahan ovası sular altında kaldı
YEREL HABERLER Nehir taştı, Ardahan ovası sular altında kaldı
Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle döndü
YEREL HABERLER Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle döndü
Ardahan'da çiftçilere tohum dağıtıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da çiftçilere tohum dağıtıldı
Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı
YEREL HABERLER Ardahan'da Polis Haftası dolayısıyla iftar programı
Ardahan'da Nisan ayında kar sürprizi
YEREL HABERLER Ardahan'da Nisan ayında kar sürprizi
Çıldır'da pandemi sonrası ilk iftar programı
YEREL HABERLER Çıldır'da pandemi sonrası ilk iftar programı
Aç kalan bozayı ilçe merkezine indi
YEREL HABERLER Aç kalan bozayı ilçe merkezine indi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.