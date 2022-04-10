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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı

İHA

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı Ardahan'da kutlandı

Ardahan'da Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Valilik önünde düzenlenen etkinlikler de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve ardından Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu.
Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın sadece Türkiye'de değil dünyada da saygın bir yeri olduğunu söyledi. Vatanın birlik ve bütünlüğünün sağlanmasında önemli görevler üstlendiklerini kaydeden Hayal, ''Halkımızın güvenliğini ve kamu düzeninin sağlanması çağdaş devletin temel amaçlarındandır. Polis teşkilatımız kurulduğu günden bu yana adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde yasalardan aldığı gücü milletten aldığı destekle birleştirerek her türlü fedakarlıkla halkımızın güvenliğini sağlamaktadır. Değişen ve gelişen dünyada kendini sürekli geliştiren Türk polis teşkilatı; Eğitimli insan gücü, modern araç gereçleri ve operasyonel kabiliyetleri ile bir çok başarılara imza atmış ve dünyanın saygın kuruluşları arasında hak ettiği yeri almıştır. Emniyet teşkilatımız, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine, insan temel hak ve özgürlüklerine yönelen her türlü tehdidi canı pahasına da olsa bertaraf etmiştir. Bilinmelidir ki, kahraman Türk polisi, terör ve örgüt suçlarıyla mücadelesini aralıksız sürdürecek." diye konuştu.
Valilik binası önündeki törene, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Naci Aldemir, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve çok sayıda polis katıldı. Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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