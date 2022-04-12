Ardahan Belediyesi’nden bahar temizliği seferberliği

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması sonrası cadde ve sokaklarda başlatılan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Günlük yaşamı aksatmamak için hassasiyetle yürütülen çalışmalar esnaf ve vatandaşlar tarafından alkış topluyor.

Ekipler gece gündüz çalışıyor

Belediye Başkanı Faruk Demir’in üzerinde titizlikle durduğu temiz ve yaşanabilir bir şehir projesi doğrultusunda harekete geçen Temizlik İşlerine bağlı ekipler, kent merkezinde yıkanmadık cadde ve sokak bırakmamak için gece gündüz mesai harcıyor. Ekiplerin özenli çalışmaları vatandaşları memnun bırakıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.