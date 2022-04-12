Ardahan'da kar yağışı

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN, öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü.

Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur yerini kara bıraktı. Kent merkezi, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kışlıklarına yeniden giyen Ardahanlılar, soba ve kaloriferlerini yaktı. Mart ve nisan ayında bölgenin çok kar aldığını belirten bazı vatandaşlar bereketli bir yaz geçeceğini ümit etitklerini söylediler. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI

2022-04-12 12:47:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.