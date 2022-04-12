Ardahan'da kar yağışı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)ARDAHAN, öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü.
Ardahan'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur yerini kara bıraktı. Kent merkezi, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Kışlıklarına yeniden giyen Ardahanlılar, soba ve kaloriferlerini yaktı. Mart ve nisan ayında bölgenin çok kar aldığını belirten bazı vatandaşlar bereketli bir yaz geçeceğini ümit etitklerini söylediler. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-04-12 12:47:52
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