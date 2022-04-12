Ardahan Nisan ayında beyaza büründü

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Ardahan'da etkili olan soğuk hava nedeniyle kar sürprizi yaşandı. Kar yağışının ardından yollar, otomobiller karla kaplandı.

Nisan ayının ortalarına gelinirken havaların düzensiz hali, vatandaşları sokağa çıkarken tedbir almaya zorluyor. Kent merkezinde öğlen saatlerinde başlayan sağanak kar yağışı hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşatırken, araçlar için de trafik sorununu beraberinde getirdi.

Kalorifer ve sobaların ateşlendiği Ardahan'da vatandaşlar, "Baharın sevinci kursağımızda kaldı. Karı hiç beklemiyorduk. Yaz gelir inşallah, bekliyoruz" dedi.

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