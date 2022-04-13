Başkan Demir, Sevdamız Ardahan Derneği’nin iftar yemeğine katıldı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Levent Pehlivan’ın başında olduğu Sevdamız Ardahan Derneğinin verdiği iftar yemeğine katıldı.
Başkan Demir, Ramazan ayı dolayısıyla çadır açarak iftar yemeği veren Sevdamız Ardahan Derneğinin sürpriz misafiri oldu.
Dernek Başkanı Levent Pehlivan ve çadırda bulunan vatandaşlarla beraber iftarını açan Başkan Faruk Demir yaptığı açıklamada; “Levent Pehlivan kardeşimize şehrimize katkıları ve bu hizmetinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.
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