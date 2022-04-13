Çıldır karlı bir güne uyandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Kentte kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, hava sıcaklığı sıfırın altında 4 dereceye kadar düştü. Sabah beyaz örtüye uyananlar, evlerinin ve işyerlerinin önünü temizlemeye başladı. Nisan ayının ortasında kar yağışının yaşam şartlarını olumsuz etkilediğini beyan eden esnaf, kar yağışından bir hayli şikayetçi.

İlçe merkezinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşadı. Sürücülerden bazıları buz pistine dönen yollarda ilerlemekte zorlanırken, kayganlaşan yolda bir aracı ise vatandaşlar iterek çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.