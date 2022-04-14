Çıldır'a 7 imam ataması gerçekleştirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çıldır'da uzun süredir imamı olmayan köy sayısı 17 iken atanan imam sayısı 7'de kaldı.

Ramazan Ayı öncesinde ilçeye yeni atanan ve göreve başlayan din görevlileri İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ile birlikte Kaymakam Fatih Bayram'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Fatih Bayram, göreve yeni başlayan din görevlilerine başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.