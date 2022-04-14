Çıldır'a 7 imam ataması gerçekleştirildi

Çıldır'da uzun süredir imamı olmayan köy sayısı 17 iken atanan imam sayısı 7'de kaldı.
Ramazan Ayı öncesinde ilçeye yeni atanan ve göreve başlayan din görevlileri İlçe Müftüsü Rahmi Temiz ile birlikte Kaymakam Fatih Bayram'ı makamında ziyaret ettiler.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Fatih Bayram, göreve yeni başlayan din görevlilerine başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.