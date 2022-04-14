Başkan Demir, Kars Garajını gezdi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, beraberindeki Belediye Meclis üyeleri ve ekibiyle birlikte kent merkezindeki Kars Garajında bir takım incelemelerde bulundu.

Başkan Demir, şehrin göbeğinde yer alan ve eski yıllarda otobüs terminali olarak da kullanılan Kars Garajını ziyareti sırasında ekibiyle sürekli görüş alışverişi yaparak, bilgiler aldı. Çevre esnafının yoğun ilgi gösterdiği Başkan Demir, burada yaptığı açıklamada; yaşanabilir, temiz, güzel görünümlü, modern bir Ardahan için daima projeler ürettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.