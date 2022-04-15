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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

İHA

4 aydır kardan kapalı yol ulaşıma açıldı

Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan ArdahanArdanuç yolu ulaşıma açıldı.
Türkiye'nin güneyinde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürerken, doğuda ise karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan ArdahanArdanuç karayolunu açmak için 9 gün boyunca süren çalışmalar sona erdi.
2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkiinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen sürdürerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı.
Ekiplerin 9 günlük mücadelesi sonucu ulaşıma açılan yol sürücüler tarafından kullanılmaya başlandı.

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