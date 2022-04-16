Ardahan’da İl İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl İdaresi Şube Başkanları Toplantısına başkanlık etti.

Vali Yardımcıları Şahin Demir, Mehmet Fatih Kılıç ve kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürlerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda konuşan Vali Öner, kamu hizmetinde vatandaşlarla iyi iletişim kurulmasını istedi. Vali Öner, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi ve sonuçlandırılması, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tasarruf tedbirlerine riayet edilmesi, sıralı amirler tarafından konunun takip edilmesi, Hükümet Konakları başta olmak kurumlarımızın enerji tasarrufu hususunda bilhassa hassasiyet gösterilmesi gerektiği yönünde talimatlarda bulundu.

Taşıt Kanunu hükümlerinin uygulanması yönünde titiz davranılması ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının temizlik, düzen ve bakımonarımlarının bizzat daire amirleri tarafından takibin yapılması yönünde uyarılarda da bulunan Valimiz ayrıca mesai saatlerine uyum konusunda gerekli özenin gösterilmesi, bayram ve törenlere katılımın sağlanması ve törenlere uygun kıyafetlerle iştirak edilmesi, yıllık izinlerin ev sağlık izinlerinin kullanımı hakkında kurum müdürlerine talimat verdi.

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