İtfaiye ekipleri, afetlere karşı bilinçlendirildi

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Ardahan Belediyesi İtfaiye ekipleri, meydana gelebilecek afet durumları karşısında neler yapılacağı yönünde AFAD tarafından bir hazırlık eğitimine tabi tutuldu.

“2022 Türkiye Afet Tatbikat Yılı” projesi çerçevesinde vatandaşları bilgilendirmek, afetlere karşı bilinçli ve dirençli toplum oluşturulmasına katkı sağlayıp farkındalık oluşturmak amacıyla; Ardahan Belediyesi İtfaiye Personellerine “Çadır Kurma Eğitimi” verildi ve Deprem Tatbikatı gerçekleştirildi.

AFAD öncülüğünde Belediye Kademe Hizmet Binasında yapılan afetlere karşı farkındalık eğitimine İtfaiye Müdürlüğü çalışanları katıldı.

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