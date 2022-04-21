Başkan Demir: “Çıldır Gölü’ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: “Çıldır Gölü’ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak”

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Gölünde bulunan Ardahan isimli teknenin Gümüşhane'nin Özkurtun Belediyesi'ne devredileceği yönünde alınan tartışmalı karara ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Demir: “Çıldır Gölü’ndeki tekne, Ardahan turizmine katkı sağlayacak”

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Çıldır Gölünde bulunan Ardahan isimli teknenin Gümüşhane’nin Özkurtun Belediyesi’ne devredileceği yönünde alınan tartışmalı karara ilişkin bir açıklama yaptı.
“Girişimlerimiz sonucu karar iptal edildi”
Ardahan kamuoyunu rahatsız eden konuya dair vatandaşları bilgilendiren Başkan Demir, şunları kaydetti: “Çıldır’daki teknenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha verimli kullanılacağı düşüncesiyle başka bir yerde görevlendirilmesi başta Valimiz Hüseyin Öner ve Ak Parti Milletvekili Orhan Atalay ile şahsım olmak üzere ve tüm halkımızın girişimleri sonucu durduruldu. Buradan belirtmek isterim ki, Çıldır Gölümüz’deki teknenin bölge turizmine olabildiğince katkı sağlaması yani daha etkili kullanılması için hepimizin bu hususta el birliğiyle hareket etmesi gerekiyor. Bunu da inanıyorum ki başaracağız”
Bilindiği üzere, UHD Ardahan adlı tekne, 2017 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Çıldır Gölü’ndeki turizmi geliştirmesi amacıyla Ardahan İl Özel İdaresine verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı
YEREL HABERLER Tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı
İtfaiye ekipleri, afetlere karşı bilinçlendirildi
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri, afetlere karşı bilinçlendirildi
Hanak’lı hayvan yetiştiricileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Hanak’lı hayvan yetiştiricileri sertifikalarını aldı
Çıldır Meslek Yüksek Okulundan Sağlık etkinliği
YEREL HABERLER Çıldır Meslek Yüksek Okulundan Sağlık etkinliği
Türkgözü Sınır Kapısı geçici olarak trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Türkgözü Sınır Kapısı geçici olarak trafiğe kapatıldı
Turnuva şampiyonları belli oldu
YEREL HABERLER Turnuva şampiyonları belli oldu
Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Başkan Demir STK başkanları ile iftarda buluştu
İki il arasında "iklim değişikliği protokolü" imzalandı
YEREL HABERLER İki il arasında "iklim değişikliği protokolü" ...
Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile iftarda buluştu
YEREL HABERLER Ardahan protokolü, jandarma ve korucularla ile ...
Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
YEREL HABERLER Başkan Demir, ekibiyle beraber sahaya indi
Valilikten Çıldır Gölünde bulunan tekne ile ilgili açıklama
YEREL HABERLER Valilikten Çıldır Gölünde bulunan tekne ile ilgili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.