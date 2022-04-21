Ardahan ÇıldırAktaş Gümrük Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yapacak tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Kafkaslar'a açılan ÇıldırAktaş gümrük kapısı tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. UkraynaRusya savaşı nedeniyle güzergah değiştiren tırlar, Türkiye ile Gürcistan arasındaki Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Gümrük kapısındaki tır kuyruğu, 7 kilometreye ulaştı.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci yaptığı açıklamada, Orta Asya'ya gitmek isteyen tır sürücülerinin ÇıldırAktaş gümrük kapısını tercih ettiğini ifade etti.
Demirci, UkraynaRusya savaşı sebebiyle tır güzergahlarının değişikliği sonucu yoğunluğun yaşandığını söyleyerek, "Özellikle bir haftadır yoğunluk oluştu. Bunun sebebi, tırlar Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla burayı tercih etmeleridir. Çünkü savaş sonrası tır güzergahları artık değişti. Bu nedenle yoğunluk meydana geldi" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.