Posof Merkez Cami’inde çocuklar izin özel ikram standı

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Pandemi nedeniyle iki yıldır kılınamayan Teravih namazı bu yıl serbest olunca camilerde Ramazan ayı ile birlikte ayrı bir canlılık oluyor.

Özellikle teravih namazında Posof Merkez camiinde cemaate çocuklar da katılınca camide yoğunluk oluşuyor.

Cami içerisinde kurulan stantta Nazan ardından çocuklara ikramlarda bulunuluyor. Ramazan ayının ilk günlerine oranla camiye gelen çocuk sayısı her geçen gün artıyor.

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