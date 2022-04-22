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Bakan Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli'ne son darbeyi vurdu, ışık göründü

İHA

Bakan Karaismailoğlu, Aşık Şenlik Tüneli'ne son darbeyi vurdu, ışık göründü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çıldır Aşık Şenlik Tüneli'nin hizmete girmesiyle güzergâhın 4 kilometre daha kısalacağını belirterek tünele son darbeyi vurup ışığın görünmesini sağladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’yi Gürcistan’a bağlayan Aktaş Sınır Kapısı'na ulaşımı sağlayan 2 bin 159 metre yükseklikteki Mozeret Geçidi'nde yapılan Aşık Şenlik Tüneli'nde gerçekleştirilen ışık görme törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, yaptığı konuşmada, ’’Biz mesafeleri kısalttıkça; güvenlik arttı, konfor arttı, hız arttı. Bu da ulusal ve uluslararası ticaretimize canlılık katmak demektir. Milletimize yeni iş kapıları, istihdam olanakları demektir. Hem bugünün hem de yarının Türkiye’sinin refahı, huzuru demektir.’’ diye konuştu. Üç kıta ve iki büyük deniz havzasının ortasında yer alan ülkemizin, stratejik konumu ve uluslararası ulaşım sistemlerinin kavşak noktasında yer aldığını ve bu denli öneme sahip olan ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, ’’Hükûmetlerimiz döneminde; 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş karayolu uzunluğumuz yaklaşık 28 bin 650 kilometreye ulaştı. Sadece 50 kilometre olan karayolları tünel uzunluğunu bugün 651 kilometreye çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karayollarının yanı sıra demir, deniz, havayolları ile birlikte haberleşme ve iletişim alanlarında da dünyanın gıpta ile baktığı ülkeler arasında yerimizi aldık. BaküTiflisKars Demiryolu hattını açarak Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Uzayda izi olmayanın dünyada gücünün olmayacağına inanıyoruz. Ülkemiz, 2021 yılı içerisinde, Türksat5A ve Türksat5B haberleşme uydusunu başarı ile uzaya gönderen dünyanın nadir ülkeleri arasında yerini aldı. Yerli ve millî haberleşme uydumuz Türksat6A’yı cumhuriyetimizin yüzüncü kuruluş yıl dönümünde uzaya göndereceğiz." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Ülke genelinde, ulaşım ve iletişimde bu kadar büyük işlere imzalar atarken, Ardahan’ımız da çalışmalardan hak ettiği nasibi aldı. Bugüne kadar Ardahan’ın ulaşım ve iletişim yatırımları için 6 milyar 538 milyon liraya yakın yatırım yaptık. 2003’e kadar Ardahan’da hiç bölünmüş yol yoktu. Bugün 131 kilometre bölünmüş yolumuz var. Sıcak kaplamalı yolu olmayan Ardahan’a 132 kilometre sıcak asfaltlı yol yaptık. Ardahan’da; 280 kilometrelik tek yol yapım ve iyileştirme gerçekleştirdik. 632 metre uzunluğunda 16 köprü inşa ettik. Ardahan’da tutarları 2 milyar 549 milyon lirayı aşan 9 karayolu projesine devam ediyoruz. 79 kilometrelik TürkiyeGürcistan Azerbaycan yolunu çift hatlı ve sinyalizasyonlu olarak inşa ettik. Yolumuz 30 Ekim 2017’de hizmete açarak, Asya’dan Avrupa’ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. 2021 yılında bu hattan taşınan yük miktarını bir önceki yıla göre %80 oranında artırdık. Ulaşım ve iletişim hizmetlerini katlayarak artırdığımız bu güzel şehrimizde bugün karayolu yatırımları anlamında güzel bir gelişmeye hep beraber şahit oluyoruz. Anadolu’da bin yıllık Türk tarihinin başladığı yerlerden olan, sıradağlar, vadi, plato, göl ve göletleriyle bu cennet vatan parçasında, uluslararası karayolu hatlarından birine nefes aldıracak Aşık Şenlik Tüneli inşaatında bugün ışığı görüyoruz.''

Bakan Karaismailoğlu, konuşması sonrası iş makinesiyle tünele son darbeyi vurarak ışığın görünmesini sağladı. Bakan, tören sonunda çalışanlarla hatıra fotoğrafı çekildi. Çıldır ilçesindeki Mozeret Geçidi'nde düzenlenen törene Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Ardahan Valisi Hüseyin Öner, ilçe Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Kaan Koç, MHP İl Başkanı Turgay Mert, partililer, kurum müdürleri ve çalışanlar katıldı.

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