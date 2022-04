Ardahan'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ardahan’da coşkuyla kutlanıldı.

Valilik Önünde çelenk koyma töreninin ardından kutlamaların devam edeceği Karagöl Mahallesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Şehir Stadyumuna geçildi.

Burada günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Ardahan Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut yaptı. Bulut, şunları kaydetti: ’’ Milli İradenin temsil edildiği meclisimizin açılışının 102. Yıldönümü kutlama programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Vatan topraklarımıza göz diken sömürgeci devletlerin acımasızca saldırıları karşısında milletimizin tek vücut olduğu gündür.

Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışıyla Kurtuluş meşalesi yakıldı. Milletimiz uzun süren savaşların getirdiği yıkım, vatan uğruna can veren şehitlerin acısı, fakirlik ve çaresizlik içindeydi. Ama bir Kurtuluş sesi duyuldu Amasya’dan. Ey Türk Milleti, seni yine senin azim ve kararın kurtaracaktır diyordu. Bu ses yurdun dört bir yanında yankılandı. Kahraman Milletimizin yüreğine ferahlık ve kurtuluş ümidi oldu.

Önce Erzurum’da daha sonra Sivas’ta bölgenin milli irade temsilcileri ile toplantılar yapıldı. Her toplantı sonucunda Milletimizi yine milletimizin azim ve kararının kurtaracağı haykırıldı.

Ankara'da 23 Nisan 1920 cuma günü toplanan ve ülkenin her tarafından seçilerek gelen temsilciler, ülkemizin yokluk ve yoksulluk döneminde çalışmaya başladı. Meclis, top sesleri altında, gaz lambası ışığında çalışmalarını aksatmadan devam ettirdi. Ulusal Kurtuluş Savaşımızı ilgilendiren tüm kararlar bu mecliste alındı.

23 Nisan millet iradesinin yönetimde yer aldığı gündür. 23 Nisan 1920 ruhu tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün, yarınlarımızın güvencesi çocuklarımıza hediye ettiği bu bayram, bu alanda hem dünyada bir ilki oluşturmakta, hem de geleceğin cumhuriyet nesillerine verilen önemi göstermektedir. Özellikle ülkemize, devletimize ve milletimize yönelik bölücü ve yıkıcı faaliyetler karşısında, her zamankinden daha fazla birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkma mecburiyetinde olduğumuz açıktır. Bu bayramları da bu şuur ve düşünce içerisinde değerlendirmek durumundayız.’’ Dedi.

Törende öğrencilerin hazırladığı şiir, oyun, folklor ve dans gösterileri sunuldu. Vatandaşların da yoğun ilgi göstermesiyle kutlamalar coşkulu geçti. Tören sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlamalara Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

