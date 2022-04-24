Çıldır Yeni Cami Kadir Gecesinde ibadete açılıyor

Çıldır Dedekorkut Mahallesi sınırları içerisinde 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde temeli atılıp yapımına başlanan ve uzun süredir inşaatı devam eden Çıldır Yeni Cami tamamlanarak ibadete açılıyor.

Giriş katında Konferans Salonu, Gençlik Merkezi, 46 Yaş Grubu Kur’an Kursu , Bayan Kur’an kursu, çay ocağı ve abdesthane bulunan Caminin 1 ana kubbesi olmak üzere toplam 14 kubbesi bulunuyor. İlçe çift minareli olma özelliğine sahip tek cami olan Çıldır Yeni Cami 1000 kişi kapasitesi bulunuyor.

Kadir gecesinde ibadete açılacak olan yeni cami hakkında açıklamalarda bulunan Çıldır İlçe Müftüsü Rahmi Temiz “2014 yılında yapımına başlanan ve yaklaşık 8 yıldır inşaatı devam eden, İlçemizin simgesi olacak camimiz tamamlanmıştır. 27 Nisan çarşamba gecesi idrak edeceğimiz bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde ibadete açılacak olan yeni camimizin resmi açılışı ise ilerleyen günlerde yapılacak. 27 Nisan çarşamba günü idrak edeceğimiz Kadir gecesinde yeni camimizde bütün Çıldır halkını ibadet etmeye davet ediyorum” dedi.

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