Ermeniler tarafından şehit edilen Türkler için Kuran-ı Kerim okundu

Milliyetçi Hareket Partisi Çıldır İlçe Başkalığı Ermeniler tarafından Kotanlı köyünde katledilen vatandaşlar için Kotanlı köyündeki şehitliği ziyaret ederek şehitler için kuranı kerim okundu.

Kotanlı şehirliğinde açıklama yapan MHP Çıldır İlçe başkanı Volkan Topkaya "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti devletinin önüne sürülen Asılsız Soykırım İddialarını kabul ettirme çabalarının, gerek ulusal gerekse de uluslararası camiada adeta bir ‘’şov yapma günü’’ haline getirilen 24 Nisan’dayız.

24 Nisan 1915 tarihi; Orta ve Doğu Anadolu’nun hemen hemen her köşesinde Türk köylüsünü akıl almaz vahşi yöntemlerle katleden, sakat bırakan, topraklarını terk etmesine sebep olan Ermeni Komitelerinin kapatıldığı, yöneticilerinden 2345 kişinin devlet aleyhine faaliyette bulunmak suçundan tutuklandığı tarihtir.

Dışarıdaki Ermenilerin ve içerideki Ermenicilerin her yıl “Ermeni soykırımının yıldönümü” diye andıkları 24 Nisan, işte bu 2345 komitecinin tutuklandığı tarihtir ve yer değiştirme uygulamasıyla hiç bir şekilde ilgili değildir.

Son yüz yılın hemen hemen her bölümünde Ermenilerin Türklere karşı yapmış oldukları planlı katliamları görmekteyiz. Kayıtlara geçen rakamlara göre 19141922 yılları arasında Ermeniler 520 bin Türkü akıl almaz yöntemlerle katletmişlerdir. Bu katliamlardan Çıldır da nasibini almıştır.

Çıldır'da Ermeni kırgınına sebep olan iki önemli unsur vardır. Bunlardan birincisi; İngilizler'in Mondoros Ateşkes Antlaşmasına dayanarak Kars'a girmeleri ve Kars Gönüllü birliğince kurulan Cenubi Garbi Kafkas Hükûmeti’nin dağıtılmasıyla halkın başsız ve savunmasız bırakılmasıdır.

İkinci olarak da Ruslar'ın bölgeden çekildikleri zaman bölgenin kontrolünü ve silahlarını tamamen Ermeni asıllı General ve Valilere teslim etmesidir.

Sırasıyla Erzurum, Kağızman, Sarıkamış, Kars, Arpaçay ve Ardahan'daki Ermeni katliamları en son olarak Çıldır'da bütün vahşi yüzüyle görülmeye başlar.

Bölge genelinde Vağarşak isimli çetecinin kurduğu ‘’Canfida’’ örgütünün, Çıldır ise Ermeni asıllı kaymakam Andon'un yönetimindeki Ermeni çetelerinin ilk olarak Sazlısu köyüne gelerek 14 Türk'ü katletmesinin ardından, Ermenilerin geldiğini duyan köylüler mağaralara kaçarlar, köyde bir kaç genç kalır, onları köyün ortasında toplar kurşuna dizerler.

Yol kenarındaki köylerde katliam yapa yapa gelen Ermeni çetelerini duyan Terekeme Çayıs köylüleri kaçarak mağaralara saklanırlar. Bazı köylüler Ermeniler bir şey yapmaz diye kaçmamıştır. Günlerce mağaralarda yaşayan Türkler köylerine döndüklerinde gördükleri manzara kan dondurur. Köyde kalan kadınların göğüsleri kesilerek direklere asılmış, hamile olanların karınları deşilerek bebekler çıkartılmıştır. Terekeme Çayıs köyünde onlarca Türk vahşice katledilmiştir.

Yol üzerindeki köylerde katliam yapıldığını duyan Yıldırım Tepe köylüleri evlerini terk ederek Şeytan kalesine sığınmışlardır. Aylarca mağarada ve kalede yaşayan Türkler köylerine döndüklerinde görmüşlerdir ki köyde kalanları kurşuna dizmişler, kafalarını kesmişlerdir. Yıldırım Tepe Köyü’nde de 19 Türk vahşice katledilmiştir.

Ermenilerin Çıldır’da yaptıkları katliamlar daha bitmemiştir. 1919 Şubat ayında Ermeni çeteleri Çıldır'ın Meryem köyüne gelirler. Köyde yaşayanlar Ermenilerin geldiğini duyunca Kotanlı Köyü’ne kaçarlar. Kotanlı köyüne gelen Ermeniler 77 kişiyi kurşuna dizerler. İşte bugün başında bulunduğumuz anıt bu şehitlerimizin mezarıdır.

Meryem köyündeki bu katliama şahitlik eden ve bugün hayatta olmayan Fatma teyze o günleri şöyle anlatır;

"Ermeniler köye geldiklerinde ben koca kız idim. Kendim kaçabiliyordum. Onlar bizi öldürecek diye biz kaçtık. Ermeniler babamların da içinde olduğu kişileri yakaladı, Ardahan'a götüreceklerini söylediler ve bir yere yığdılar onları. Sonra kurşuna dizdiler; tam 77 kişi.. İçlerinde bizim evden altı kişi vardı. Babamı, anamı, dedemi, amcamı, iki de kardeşimi öldürdüler".

Bu ve buna benzer bir çok acı hatırayı hepimiz dedelerimizden, nenelerimizden bilir duyarız. Bilmediklerimizi de Osmanlı ve Rus arşivlerinden okumaktayız. Ermeni terörünün en acımasız yüzünü Çıldır ve hemen hemen bütün köyleri yaşamıştır. Hal böyle iken, sağda solda ‘’soykırım yalanının borazanlığını yapmak’’ kimsenin haddine değildir.

Gözlerimizin önünde yüzlerce örneği var iken, Devletimizi yönetenleri, dünyaya nizam veren adalet getiren büyük Türk milletinin maruz bırakılmak istenen "soykırım yalanına" karşı dik durmaya davet ediyoruz. Büyük Türk milleti şerefli geçmişinde hiç kimseye dininden,dilinden,ırkından ve mezhebinden ötürü zor kullanmamış hiç kimseye soykırım uygulamamıştır.

Ölüsünü kullanmaya hiçbir zaman tenezzül etmeyen bu millet, Ermenilerin Çıldır’da yaptıkları katliamlarda şehit olan vatan evlatlarını da büyük bir sabır ve tevekkül ile bağrına basmış ve yıllarca metanetini korumasını bilmiştir. Biz sussak, konuşmasak bile; bu toplu mezarlar bu mezar taşları gerçeği her zaman haykıracaktır. Şehitlerimize yüce Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına bas sağlığı diliyorum" dedi.

