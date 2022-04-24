Ardahan’da belediyenin iftar yemeğine yoğun ilgi

Çözmek için 15 saniyeniz var! Katil kim?

Ardahan Belediyesinin Ramazan ayı münasebetiyle düzenlediği iftar yemeğine yoğun ilgi gösterildi. Program sonunda vatandaşlar alana geldikten sonra ocak başına geçerek döner kesen ve ardından tencereden kaplara yemek dolduran Başkan Faruk Demir’in yanına giderek organizasyon nedeniyle teşekkür etti.

Manevi duyguların içtenlikle yaşandığı Ramazan ayında sık sık iftar programları düzenleyen Başkan Demir, Milli Egemenlik Parkında yüzlerce Ardahanlı ile yemekte buluştu.

Katılımın yüksek olduğu iftarın ardından Belediye Başkanı Faruk Demir yaptığı açıklamada; “Bu akşam bizleri kırmayarak iftar soframıza konuk olan yüzlerce hemşehrimize çok teşekkür ederek, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum.” dedi.

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