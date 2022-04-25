Jandarmanın yaralı bulduğu kızıl şahin tedaviye alındı

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Ardahan'da devriye gezen jandarma ekiplerince yol kenarında kanadı kırık bulunan kızıl şahin, tedaviye alındı.

Ardahan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yalnızçam Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye gezdikleri sırada Bağdeşen Köyü kırsal alanında arazide yaralı kızıl şahini gördü. Ekipler, kızıl şahini karton kutuda muhafazaya alarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Jandarmanın bulduğu yaralı kızıl şahini teslim alan görevliler, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Tedaviye alınan kızıl şahinin, düşme sonucu kanadının kırıldığı belirlendi. Kanadına dikiş atılan kızıl şahinin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı bildirildi.

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