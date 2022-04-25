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Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı

DHA

Köpeğine saldıran kurdu sopayla kovaladı


Deniz BAŞLI/ ARDAHAN, (DHA)ARDAHAN'da köye inen kurt, evin önündeki köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde köpeği, sahibinin kurdu sopayla kovalayarak kurtardığı anlar yer aldı. 
Olay, 12 Nisan günü saat 02.30 sıralarında, Posof ilçesine bağlı Balgöze köyünde meydana geldi. Köye inen kurdun köpeğine saldırdığını gören Turgay Eraslan, evden aldığı sopa ile hayvanın üzerine doğru koştu. Kurt da Eraslan'ın geldiğini görünce köpeği bırakıp orman tarafına gitti. Eraslan, kurdu sopayla kovalayarak, köpeğini kurtardığı anların güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Turgay Eraslan, "Sahur için kalktığımda köpeğimin havlaması üzerine dışarı çıktım. Işıkları yakıp baktığımda bahçede bir kurdun köpeğimi öldürmeye çalıştığını gördüm. Tekrar eve girip aldığım sopayla köpeğimi kurtarmak için hamle yaptım. Kurt da korkup kaçtı. Köpeğimin yaralarını pansuman ettim. Görüntüleri izlediğimde çok korkunçtu. Kurt, eve giren köpeği girip evden alıyor. Böyle bir şey hiç görmedim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Ardahan / Merkez Deniz BAŞLI
2022-04-25 10:49:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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