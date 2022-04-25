Ardahan merkezli 12 ilde DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

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Ardahan merkezli 12 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'ın finans kaynaklarına yönelik Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.

Ardahan, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman illerinde gerçekleşen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 19 zanlıdan 17'si yakalandı.

2 zanlının yakalanma çalışmaları ise devam ediliyor.

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