Başkan Demir’den Kadir Gecesi mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında tüm Ardahanlıların, ülke ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik etti.

Başkan Demir, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesi'ne bizleri kavuşturan yüce Allah'a binlerce kez hamd olsun. Mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmış olmanın manevi hazzını, rahmetini ve bereketini yaşıyoruz. Bu mübarek gecenin rahmet ve bereketinin, ülkemizin her bölgesine çağlayan bir nehir gibi ulaşmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Şüphesiz bu kutsal gece; gönül dünyamızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin Ardahan’ımızı ülkemizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatarak tüm dünyada barış ve huzurun hâkim olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en içten duygularımla tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarınız kabul ve makbul olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun."

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