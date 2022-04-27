Aktaş Gümrük kapısında tır yoğunluğu

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Türkiye’nin Gürcistan sınırında, Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan kapısı konumundaki Aktaş Gümrük Kapısı’nda RusyaUkrayna savaşı nedeniyle tır yoğunluğu yaşanıyor.

UkraynaRusya Savaşı nedeniyle savaş bölgesini kullanmak istemeyen tırlar Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Aktaş Gümrük Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce uzayan tır kuyruğu oluştu. Gümrük kapısına giden yoldaki emniyet şeridine park ederek sırasını bekleyen tırlar, burada 5 kilometreyi bulan tır kuyruğu oluşturdu.

Tır sürücüleri uzun süredir burada beklediklerini ve bir an önce sıranın gelmesini beklediklerini söylediler.

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