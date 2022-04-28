Posof’ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi

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Peygamber efendimizin sakalı şerifi Posof Merkez camiine getirilerek cemaatin görmesine sunuldu.

Ardahan Dervişbey Camiinde muhafaza edilen sakalı şerif Ramazan ayı münasebetiyle Posof’a da getirilerek öğle namazından sonra cemaate sunuldu.

Posof müftüsü ve imamlar tarafından okunan ilahi ve salâvatlarla cemaat sıraya geçerek çocuklarla beraber ziyaret edildi. Erkeklerin ardından kadınlar da duygulu bir halde sakalı şerifi ziyaret ettiler.

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