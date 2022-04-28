DEAŞ'a finansal destek sağlayan 7 zanlı tutuklandı

Ardahan merkezli 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütü DEAŞ’a finansal destek sağladığı tespit edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ardahan merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ardahan'ın yanı sıra Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Tekirdağ, İzmir, Gaziantep, Mardin, Adıyaman, Konya, Adana ve Batman'da gerçekleşen operasyonda, gözaltına alınan 19 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Ardahan Adliyesine çıkarılan 19 şüpheliden 7'si Sulh Ceza Hakimliğince "Terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ikametlerinde ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda cep telefonu, masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar, tablet bilgisayar, sim kart, cep telefonu, USB bellek, hafıza kartı, banka dekontu, CD ile muhtelif miktarda nakit TL ve döviz cinsinde para ile değerli eşyalar ele geçirildi.

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