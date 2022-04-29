Yeni ismi ile ibadete açıldı

Çıldır Dedekorkut Mahallesi sınırları içerisinde 2014 yılı Ağustos ayı içerisinde temeli atılıp yapımına başlanan ve uzun süredir inşaatı devam eden Çıldır Resül Aslan Camii bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde düzenlenen programla ibadete açıldı.

Vatandaşların ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmeleri için toplumun her kesimine hitap eden ve günümüz şartlarına uygun olarak yapılan giriş katında Konferans Salonu, Gençlik Merkezi, 46 Yaş Grubu Kur’an Kursu , Bayan Kur’an Kursu, Çay Ocağı ve Abdesthane bulunan Caminin 1 ana kubbesi olmak üzere toplam 14 kubbesi bulunan, İlçede çift minareli olma özelliğine sahip tek cami olan ve içerisinde aynı anda 1000 kişinin ibadet edebilecek kapasitesi bulunan caminin ibadete açılması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İlçe merkezi ve çevre köylerden gelen, yediden yetmişe toplumumuzun her kesiminden katılımın olduğu yaklaşık 1000 kişinin katıldığı programda duygu dolu anlar yaşandı. Uzun zamandır inşaatı devam eden caminin bin aydan daha hayırlı bir gecede ibadete açılması halk tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Caminin içerisine giren vatandaşalar ellerini semaya dillerini duaya açıp, temelinden çatısına kadar emek veren katkı sunan herkese dualar gönderdi.

Caminin resmi olarak açılışı Ramazan Bayramından sonra gerçekleştirileceği belirtildi.

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