“Ardahan Değerlemeleri 3” kitabı yayınlandı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in basımında destek verdiği “Ardahan Değerlemeleri 3” isimli kitap yayınlandı.

Editörlüğünü Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü hocalarından Doç. Dr. İhsan Kurtbaş’ın üstlendiği kitapta; kentin sosyoekonomik durumundan tarih, edebiyat ve kültürüne, tarım ve hayvancılığından turizm ve enerjisine kadar çok sayıda konu başlıkları bilimsel olarak ele alınıyor.

“Faruk Demir’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”

Ardahan ile alakalı akla gelebilecek hemen her alanda oldukça geniş detaylı bir şekilde hazırlanan akademik çalışmalar serisinin üçüncüsü olma özelliği taşıyan “Ardahan Değerlemeleri 3” adlı kitap, Başkanımız Demir’in katkılarıyla basıldı. Kitabın hazırlık süreci ve yayın aşamaları hakkında görüşlerine başvurduğumuz editör Doç. Dr. İhsan Kurtbaş, şu ifadeleri kullandı: “Ardahan Değerlemeleri 3 kitabının basımı için Ardahan Belediye Başkanlığı katkı ve desteklerini esirgemedi. Kitapların her birinde 21 makale yer almakta. Ve kitapların her sayısı yaklaşık 550 sayfa tutmaktadır, bunun da haliyle maddi bir külfeti olmaktadır. Ardahan Değerlemeleri kitabı şimdiye kadar farklı destekçilerin katkılarıyla basıldı. Bu sayıda da Ardahan Belediyesi katkı sundu. Sayın Başkanımız, serinin üçüncüsü için destek talebinde bulunduğumuzda bizleri büyük bir nezaketle karşıladı. Projeden duyduğu heyecanı ifade etti, takdirlerini belirtti ve her türlü desteği verebileceğini söyledi. Bu çerçevede Sayın Başkan Faruk Demir Bey’e ve onun şahsında Ardahan Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum.”

