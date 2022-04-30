“Ardahan Değerlemeleri 3” kitabı yayınlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Ardahan Değerlemeleri 3” kitabı yayınlandı

İHA

“Ardahan Değerlemeleri 3” kitabı yayınlandı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir’in basımında destek verdiği “Ardahan Değerlemeleri 3” isimli kitap yayınlandı.
Editörlüğünü Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü hocalarından Doç. Dr. İhsan Kurtbaş’ın üstlendiği kitapta; kentin sosyoekonomik durumundan tarih, edebiyat ve kültürüne, tarım ve hayvancılığından turizm ve enerjisine kadar çok sayıda konu başlıkları bilimsel olarak ele alınıyor.
“Faruk Demir’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”
Ardahan ile alakalı akla gelebilecek hemen her alanda oldukça geniş detaylı bir şekilde hazırlanan akademik çalışmalar serisinin üçüncüsü olma özelliği taşıyan “Ardahan Değerlemeleri 3” adlı kitap, Başkanımız Demir’in katkılarıyla basıldı. Kitabın hazırlık süreci ve yayın aşamaları hakkında görüşlerine başvurduğumuz editör Doç. Dr. İhsan Kurtbaş, şu ifadeleri kullandı: “Ardahan Değerlemeleri 3 kitabının basımı için Ardahan Belediye Başkanlığı katkı ve desteklerini esirgemedi. Kitapların her birinde 21 makale yer almakta. Ve kitapların her sayısı yaklaşık 550 sayfa tutmaktadır, bunun da haliyle maddi bir külfeti olmaktadır. Ardahan Değerlemeleri kitabı şimdiye kadar farklı destekçilerin katkılarıyla basıldı. Bu sayıda da Ardahan Belediyesi katkı sundu. Sayın Başkanımız, serinin üçüncüsü için destek talebinde bulunduğumuzda bizleri büyük bir nezaketle karşıladı. Projeden duyduğu heyecanı ifade etti, takdirlerini belirtti ve her türlü desteği verebileceğini söyledi. Bu çerçevede Sayın Başkan Faruk Demir Bey’e ve onun şahsında Ardahan Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği
YEREL HABERLER Ellerine kazma kürek alan öğretmenlerin kar temizliği
Yeni ismi ile ibadete açıldı
YEREL HABERLER Yeni ismi ile ibadete açıldı
13 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER 13 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonunda 7 tutuklama
DEAŞ'a finansal destek sağlayan 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER DEAŞ'a finansal destek sağlayan 7 zanlı tutuklandı
Ardahan Belediyesinden Göle’ye önemli hizmet
YEREL HABERLER Ardahan Belediyesinden Göle’ye önemli hizmet
Posof’ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi
YEREL HABERLER Posof’ta Sakal-ı şerife yoğun ilgi
Ardahan Belediyesinden parklarda yenileme çalışması
YEREL HABERLER Ardahan Belediyesinden parklarda yenileme çalışması
Ardahan'da ''Gençlerin Meydan Okuması'' eTwinning Projesi
YEREL HABERLER Ardahan'da ''Gençlerin Meydan Okuması'' eTwinning ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.