Başkan Demir’den 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Demir, mesajında şunları ifade etti: “Emek olmadan hiçbir şey yetişmez. 1 Mayıs barış, demokrasi, güvenli bir gelecek için mücadelenin dışında dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği bir gündür.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum.”

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