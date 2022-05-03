Mayıs ayı Posof’a karla geldi

Nisan ayı ile beraber Bahar mevsimini yaşayan Posof’a Mayıs ayı ile birlikte kar yeniden geldi.
Nisan ayında yaşanan sıcaklıklardan dolayı bütün ağaçlar çiçekler açtı ve karlar eriyince de yeşilliklerle beraber farklı çiçekler de ayrı bir güzellikler sergiledi. Mayıs ayında başlayan ve iki gün yağan şiddetli yağmurla beraber yüksek yerler ve yaylalar beyaza büründü. Posof vadisine kar yağması vatandaşları don olayından dolayı endişelendirdi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.