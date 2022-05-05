Ardahan'a mayıs ayında kar sürprizi

Ardahan'da mayıs ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.
Batı bölgelerinde bahar havası yaşanırken, Ardahan kent merkezi mayıs ayında yağan karla yeniden beyaza büründü. Gün boyunca etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.