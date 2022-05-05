Kar Posof’u beyaza bürüdü

Ardahan’a bağlı Posof ilçesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. İlçede etkili olan sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Posof yaylaları kar altında kalırken, yeşille beyazın birleşmesi ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.