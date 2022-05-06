Ardahan'da hayvan otlatırken kaybolan yaşlı kadın bulundu

Ardahan'ın Damal ilçesinde, yakınlarının haber alamadığı 65 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Ardahan'ın Damal ilçesine bağlı Tepeköy köyünde dün hayvan otlatırken kaybolan 65 yaşındaki N.M.'in yakınları, durumu yetkililere bildirdi. Bölgede çalışma başlatan Jandarma ve AFAD ekipleri, aşırı kar yağışı nedeniyle arazide mahsur kalan ve kaybolan N.M. isimli yaşlı kadının 20 büyükbaş hayvanı ile birlikte 4 saatlik aramanın sonucunda bulunarak güvenli bir şekilde köyüne dönmesi sağlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.