CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşkın, Ardahan'da

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP iktidarıyla gençler artık iş bulabilecek dedi.

Ardahan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, partisinin Ardahan İl Başkanlığında gazetecilere, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anarak başlayan Taşkın, "O kuşağın şöyle bir misyonu vardı, 'biz değil, memleket'. Memleket nasıl daha iyi hale gelebilir? Çok ciddi özveriliydiler. Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi kuşaklardı onlar. Onlar vatanları için çok ciddi mücadeleler verdiler. Ama fiziken onları ortadan kaldırmak, ruhen ortadan kaldırmaya yetmemiştir. O nedenle onları bugün hala ve daha güçlü bir şekilde anıyoruz. Mücadelelerini bıraktıkları yerde devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de işsizliğin arttığını savunan Taşkın, işsizlik ve yoksulluğun CHP iktidarında son bulacağını söyledi.

Türkiye'de üretimin olmaması halinde işsiz gençlere iş bulmanın çok zor olacağını anlatan Taşkın, şunları konuştu:

"Buralara geliyoruz. Binlerce kilometre yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Geziyoruz, bir önceki seçim sürecine göre daha iyi hazırlandığımızı görüyorum. Geçmişte ders çıkararak daha iyi bir yere geldiğimize yüzde yüz inanıyorum. Seçim sathına girmeden hazırlıklarımızı gözden geçirmeye geldik. Dijital altyapımız o kadar kuvvetli ki diğer partilere de destek veriyoruz. Partiler düşman değildir, rakiptir. Türkiye'ye bu anlayışı yeniden getireceğiz. Aynı memleketin insanlarıyız her gün yüz yüze bakıyoruz. Biri bir partiye oy veriyor diye devleti yöneten tarafından dışlar mı? Bunlardan Türkiye'yi kurtarmamız lazım. Bizim mücadelemiz aslında Türkiye'yi ferahlatmak, normalleştirmek. O nedenle bizim mücadelemiz asla kaybetmez."

Ahlaken doğru yerde durduklarını belirten Taşkın, "Doğru mücadeleyi veriyoruz. Bu bilinç ve bu özgüvenle hareket etmemiz lazım. Her CHP'li bunu söylemeli. 'Bizim hedefimiz iktidar, birinci parti olmaktır'. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. AKP'nin çok kuvvetli göründüğü yerlere daha çok gidiyoruz. STK ve esnaf ziyaretinden çok daha ev ve mahalle ziyaretleri olacak. Gittiğimiz her yerde 'hep birlikte bu çukurdan çıkaracağız ülkeyi' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

