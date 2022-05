Başkan Demir’den Anneler Günü mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında, dünyanın en özverili insanlarının anneler olduğunu, bu nedenle onların yılın her günü mutlu edilmesi gerektiğini kaydeden Başkan Demir, devamında şunları ifade etti:

"Evlatlarının yükünü de çeken annelerimiz bizler için her gün özel olmalı, onları yılın her anı mutlu etmeliyiz. Annelerimizin gurur duyacakları evlatlar olmak, onları kırmamak aslında onlara verebileceğimiz en değerli hediyedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum."

