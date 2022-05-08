Vali Öner'den “Anneler günü ” mesajı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, anneler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Öner mesajında; ''Dünyanın en kutsal görevlerinden birini üstlenmiş, en yüce hislere sahip, merhametin, şefkatin, hoşgörünün, fedakârlığın ve karşılıksız sevginin timsali olan annelerimizin “Anneler Günü'nü” kutlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

Sevgiye, hoşgörüye, fedakarlığa, ahlaka, erdeme ve iyiliğe dair kısacası bütün insani değerlerimizin temelinde şüphesiz anne vardır. Anne, insanı dünyaya getiren bir varlıktan öte, aynı zamanda bir koruyucu, bir bakıcı ve bir öğretmen görevi üstlenmiştir.

Hazreti Peygamberimizin(S.A.V)”Cennet Annelerin Ayağı Altındadır” Hadisi Şerifi’nde Annelerimizin ne kadar büyük bir mertebede oldukları belirtilerek, onlara karşı saygı ve sevgide asla kusur edilmemesi gerektiği de açıkça belirtilmiştir. Annelerimizi yılda sadece bir gün değil, yaşamımız boyunca sevgi ve saygı ile kucaklamalı, şefkat göstermeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Aziz Şehitlerimizin emaneti Annelerimiz olmak üzere, bütün Annelerimizin “Anneler Günü’nü” en içten dileklerimle kutluyor, ömürlerini sağlık ve mutluluk içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum'' dedi.

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