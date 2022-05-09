Taşan Kura Nehri'nde kano keyfi havadan görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşan Kura Nehri'nde kano keyfi havadan görüntülendi

İHA

Taşan Kura Nehri'nde kano keyfi havadan görüntülendi

Ardahan'da Kura Nehri taştı. Meralarla kaplı ova da göl oluştu. Bunu fırsata çeviren Üniversite öğrencileri kano keyfini yaşadı.
Ardahan'da, havaların ısınmasıyla birlikte, Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri karların erimesi ile taştı ve ovayı göle çevirdi. Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik lideri Tolgay Gökdemir ile birlikte Üniversite öğrencileri kano ile ovada gezintiye çıktığı anlar drone ile görüntülendi.
Kano ile sular altında kalan ovada küçük bir gezinti yapan Aziz Matur, ’’Kano keyfini yaşatan Ardahan Gençlik merkezine teşekkür ediyorum. Muhteşem bir duyguydu’’ dedi.
Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü gençlik lideri Tolgay Gökdemir, Ardahan sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor dedi. Gökdemir, “Kış aylarında Ardahan, eşsiz bir doğaya ev sahipliği yapıyor. Göller, yaylalar, kaya oluşumları, dağlar, nehirler, deltalar ve vadiler üzerlerine beyaz örtüyü çekiyor ve ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Her mevsimi bir başka güzel olan kentte baharın gelmesiyle kar suları da eriyince Kura nehri taştı. Taşkın sonucu ova sular altında kalınca bizde bu oluşumun tadını çıkartıyoruz. Kano keyfi yapan gençler doyumsuz bir haz alıyorlar’’ ifadelerini kullandı.
Üniversiteli gençler ise, ’’Kışın beyaza bürünen bu alanda kano keyfi yaparak anın tadını çıkartıyor" şeklinde konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Demir, Kavılca buğdayı etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER Başkan Demir, Kavılca buğdayı etkinliğine katıldı
Vali Öner'den “Anneler günü ” mesajı
YEREL HABERLER Vali Öner'den “Anneler günü ” mesajı
Başkan Demir’den Anneler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Demir’den Anneler Günü mesajı
Milli Egemenlik Parkındaki ağaçlara gençlik aşısı
YEREL HABERLER Milli Egemenlik Parkındaki ağaçlara gençlik aşısı
Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' uygulaması yapıldı
YEREL HABERLER Ardahan'da 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' ...
Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara anlatıldı
YEREL HABERLER Çıldır'da trafikte 5 adım kuralı vatandaşlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.